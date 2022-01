Tavecchio sicuro: “Il VAR ha evitato il 95% degli errori”

Il Presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Insigne? Il problema è che quando ho visto l’offerta credo non si possa rifiutare. Oriundi in Nazionale? Io avevo propugnato la presenza di Balotelli, ma mi piaceva come calciatore. I fatti hanno dimostrato altre cose, ma come giocatore ha pochi rivali nel ruolo. Ho pensato molto alla sua chiamata e mi è piaciuta la scelta di Mancini.

Photo: Getty Images – Balotelli

Luiz Felipe e Joao Pedro? Credo che tutte le nazionali lo facciano, siamo tutti multietnici: se hanno il passaporto e sono bravi, va bene chiamarli. VAR? Ho dovuto lottare con Blatter. Noi poi siamo un Paese molto particolare. Il VAR ha dato la possibilità di evitare il 95% degli errori degli arbitri: le altre valutazioni restano fuori. Bisogna capire la differenza tra occhio umano e ripresa televisiva“.