Sconfitte con Empoli e Spezia, Sorrentino: “Si potevano accettare ad una condizione”

Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo e Palermo, è intervenuto nel corso del programma ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e dei suoi rallentamenti contro Empoli e Spezia. Queste le sue parole:

“Spalletti sta facendo un ottimo lavoro e i risultati si vedono. Stiamo parlando di un Campionato che vede al vertice squadre che vanno bene ma che in alcuni periodi, a causa del Covid e degli infortuni, subiscono dei rallentamenti in altri. Il Napoli non poteva tenere i ritmi iniziali altrimenti già era vincitore del titolo”.

Napoli-Spezia

“Empoli e Spezia? Si sarebbe accettata la sconfitta se il Napoli avesse giocato male quei match. Analizzando le statistiche, però, deduci che c’è qualcosa che non quadra e che fanno pesare tantissimo quei punti persi”.