Pochi tifosi al Maradona, “Non è un problema di disaffezione”: la spiegazione

Nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Patrizio Oliva, campione olimpico di pugilato. L’ex pugile di Napoli ha parlato della presenza di pochi tifosi allo stadio e di Spalletti. Di seguito le sue parole:

“Pochi tifosi allo stadio? Eppure sta giocando bene, quindi va riconosciuta la paura che sta infondendo la pandemia. Le persone sono scoraggiate anche da questo e non andare allo stadio può essere un senso di responsabilità. Se poi a Milano o a Torino vanno allo stadio, può voler dire che magari sono loro gli irresponsabili, e non viceversa”.

Napoli-Venezia, tifosi del Napoli

“Perché dobbiamo sempre vederla al contrario? Anche a teatro ci sono poche persone, la pandemia spaventa e scoraggia tutti. Non avverto tutta questa disaffezione dei tifosi verso il Napoli. Anzi, le persone sono molto più preoccupate che concentrate sul calcio. E poi, questa squadra sta giocando bene e sta appassionando tutti, per qualità e risultati in campo”.

“Spalletti mi piace molto, è un grande allenatore. All’inizio avevo un po’ paura del suo carattere, perché è uno molto forte che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Fortunatamente, tutto sta andando bene. Se l’allenatore ha personalità, l’atleta lo rispetta e gli dà tutto“.