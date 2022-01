Boom Napoli, la nuova maglia è la più venduta su Amazon! (FOTO)

Oltre al sontuoso poker e la promessa di amore eterno da parte di Insigne, la gara contro la Salernitana è stata l’occasione per il Napoli di presentare al pubblico una nuova maglia. La casacca celebra l’amore con delle fiamme simboliche della passione.

Nuova maglia Napoli la più venduta su Amazon

Bisogna riconoscere i meriti alla SSC Napoli che con questa idea ha centrato in pieno i gusti dei supporters azzurri, tanto che su Amazon risulta la maglia delle squadre da calcio più venduta in questo momento. Sono tanti i tifosi che hanno deciso di acquistarla confermando la brillante idea della società, sempre all’avanguardia per l’area sviluppo e marketing.