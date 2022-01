Capello incorona il Napoli: “È l’unica squadra in grado di farlo”

L’ex allenatore, Fabio Capello, è stato intervistato dal Corriere dello Sport dove dichiara di essere fiducioso sul cosa farà il Napoli per il resto della stagione, soffermandosi anche sul trasferimento di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole al riguardo:

“L’unica squadra che è ancora in grado di competere per il titolo, secondo me, è il Napoli. Tenendo alta la tensione e continuando a mantenere un certo ritmo senza buttare via punti. Dipende più dall’Inter che dal Napoli. Quando Spalletti recupererà anche gli uomini dalla Coppa d’Africa, a quel punto non può che solo migliorare. Per i strappi e la fisicità che porta in area Osimhen è determinante. Il Napoli fino adesso non è stato proprio fortunato. Da qui alla prossima stagione passa molto tempo”.

Su Insigne: “Nel frattempo, per far capire il suo attaccamento alla maglia e per far capire che se va al Toronto non è solo per i soldi, Insigne darà ancora di più. Alla sua età un’offerta con quella cifra non si rifiuta, parlare è facile. Mi piacerebbe vedere tanti di quelli che lo criticano alla prese con una scelta del genere”.