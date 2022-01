Alvino: “Mercato chiuso con Tuanzebe, a volte qualcuno dimentica un particolare”

Il giornalista, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“A volte qualcuno dimentica che questo di gennaio, è il mercato di riparazione. Chi ripara? Chi ha sbagliato in estate. Per chi ha sbagliato, c’è questa finestra invernale per rimediare. Il Napoli non ha sbagliato in estate, fortunatamente; in passato, sì. Gli azzurri, se capiterà occasione, si faranno trovare pronti.

Io sono dell’avviso che è giusto che si tenga uno spiraglio aperto per Parisi, ma se mi chiedi se il Napoli farà qualcosa, io dico di no. Siccome questo è il mercato, però, questo è sempre imprevedibile. Ad oggi, il Napoli ha chiuso il mercato con Tuanzebe.

Photo: Getty Images – Tuanzebe

Mertens rinnoverà se tiene fede a quelle sue continue dichiarazioni d’amore. Il Napoli farà una proposta a Dries in linea con quelli che sono i parametri economici-finanziari, sia per l’età del calciatore. Verrà proposto un contratto dignitoso per il belga.

Ciro è diventato più napoletano di tanti napoletani, è uno scugnizzo. La storia a Napoli l’hanno scritta gli stranieri. Di scugnizzi a Napoli normalmente se ne sono visti sudamericani, ma Dries è una novità“.