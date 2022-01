Folorunsho-Reggina, può saltare tutto: si inserisce un nuovo club

Tanti nomi accostati al Napoli per questo mercato di gennaio, ma la dirigenza azzurra non pensa solo ai colpi in entrata: Cristiano Giuntoli si muove anche sul fronte cessioni. Tra i giocatori da cedere in prestito c’è il centrocampista Michael Folorunsho.

Michael Folorunsho

Il classe ’98 italo-nigeriano fu ceduto in prestito al Pordenone nel corso dello scorso calciomercato. La sua avventura friulana, però, potrebbe chiudersi dopo soli pochi mesi: lo score di due reti e due assist in 16 partite non ha convinto il club che è pronto a rispedirlo a Napoli.

Napoli che dovrà rigirarlo in prestito in questi ultimi giorni di mercato. Sembrava fatta per il suo ritorno alla Reggina, ma nelle ultime ore si è inserita la Spal, che ha già aperto i contatti con il club azzurro. Lo riporta l’edizione odierna de Il Resto del Carlino.