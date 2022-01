Nuovi contatti tra Napoli e Frosinone: svelata la cifra per Gatti

Per la sessione invernale di mercato non sono da escludere eventuali colpi di scena per il Napoli. Tra i nomi osservati spunta anche il nome di Federico Gatti difensore del Frosinone. A riportare la notizia è SkySport.

Negli ultimi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti tra il Napoli e il Frosinone per Federico Gatti. La valutazione indica circa 10 milioni di euro.

Stando a quanto riferì nei giorni scorsi Guido Angelozzi ds del Frosinone, l’unico club che ha fatto un’offerta concreta per Gatti è stato proprio il Napoli: prestito con diritto di riscatto, ma il Frosinone ha giudicato troppo bassa la cifra iniziale e inoltre, in caso di cessione, vorrebbe chiuderla a titolo definitivo o con un prestito con obbligo. Sul difensore classe ’98 c’è anche il ci sarebbe anche il Torino.