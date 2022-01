Buoni rapporti tra De Laurentiis e Al-Khelaifi: spunta un’ipotesi per il futuro

Come sarà il Napoli del futuro? È una domanda che molti tifosi si pongono negli ultimi mesi. Con lo stop alle multiproprietà decretato dalla FIGC, il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà cedere una società tra Bari e Napoli entro il 2024. E mentre prima si poteva pensare a una cessione sicura del club pugliese, adesso non è così sicuro.

Nasser Al-Khelaifi

L’edizione odierna di Tuttosport svela un’ipotesi che potrebbe rivelarsi abbastanza sorprendente. I buoni rapporti tra De Laurentiis e Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG e dell’ECA, potrebbero spingere il patron azzurro a chiedere un suggerimento all’imprenditore qatariota.

Quando De Laurentiis si troverà di fronte alla scelta di dover cedere una delle due società, potrebbe anche sondare un interesse di Al-Khelaifi. Per ora, sono solo ipotesi, ma chissà che in futuro non possano trasformarsi in realtà.