Insigne al Toronto: problema per la Nazionale? La risposta del CT Mancini

Il C.T. della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa in occasione dello stage di tre giorni che i calciatori dell’Italia effettueranno a Coverciano. L’occasione è stata utile per parlare anche del futuro di Lorenzo Insigne, che dal 1° luglio 2022 sarà un nuovo giocatore del Toronto e si trasferirà in MLS. Ecco quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Insigne Italia

“Insigne in Canada è un problema per la Nazionale? Non credo, Lorenzo è qua ora. Avremo le partite di marzo e poi di giugno, quando sarà ancora un giocatore del Napoli.

Poi non so se sia sicuro il trasferimento in Canada, ma poi noi dovremo giocare a settembre e a novembre avremo eventualmente il Mondiale, quindi periodi piuttosto ravvicinati. Non vedo grosse problematiche per il suo futuro in Nazionale“.