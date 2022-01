Un azzurro in prestito cambia squadra: c’è la notizia sul trasferimento

Il Napoli si appresta a concludere la sessione invernale di calciomercato, che ha visto gli azzurri protagonisti più in uscita che in entrata. Cristiano Giuntoli ha chiuso nelle ultime ore un’altra operazione in prestito.

Italy: ssc napoli pre-season training camp in Val di Sole SSC Napoli s Nigerian midfielder Michael Folorunsho During ssc napoli s pre-season training camp in Val di Sole ABPH7356 Copyright: xAntonioxBalascox

Folorunsho cambia squadra: le ultime

Michael Folorunsho, che attualmente si trova in prestito al Pordenone, cambia ancora squadra ma resta in Serie B: è fatta per il trasferimento in prestito alla Reggina, club con cui ha già giocato nella passata stagione. Altra operazione definita, quindi, dal Napoli.