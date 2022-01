Ex Napoli, cambia ancora squadra in Serie B: è ufficiale

Meno di una settimana alla chiusura di questa finestra di calciomercato invernale. Tanto lavoro per i dirigenti per piazzare gli ultimi colpi last minute, così da avere le rose al completo per il finale di stagione. Molto attivo anche il calciomercato in Serie B, con il colpo di giornata targato Como, che in corsa per un posto ai play-off, si assicura le prestazioni dell’ex Napoli, Amato Ciciretti.

Ciciretti aveva seguito il ritiro pre-campionato con il Napoli a Dimaro al servizio di Mister Spalletti, per poi trasferirsi al Pordenone a titolo definitivo.

Ciciretti – Foto: AntonioxBalascox – Dimaro

A dare la notizia è stato proprio il Pordenone, proprietario del cartellino, che attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato il trasferimento:

“Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto l’attaccante Amato Ciciretti al Como. Trasferimento in prestito sino a giugno 2022, con opzione a favore del club lombardo. Nella stagione in corso Ciciretti ha totalizzato 8 presenze con la maglia neroverde. La Società augura ad Amato le migliori soddisfazioni per la nuova esperienza“.