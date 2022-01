Calciomercato Napoli, può arrivare il gioiellino del Bari

Un giovanissimo talento del Bari è finito nel mirino delle grandi di Serie A, tra queste il Napoli. La società pugliese, che fa capo alla famiglia De Laurentiis, ha tra le proprie fila un giovanissimo attaccante dal futuro roseo: il classe 2005 Francesco Lorusso.

In chiave calciomercato, il Napoli sembra essersi messo sulle tracce di Lorusso, per iniziare a costruire il futuro.

De Laurentis – Photo Donato Fasano – Bari

Calciomercato Napoli: chi è Lorusso, stellina del Bari

Secondo quanto rifeirto da TuttoMercatoWeb, Lorusso è seguito con attentamente da Bologna e Juventus, ma sulle sue tracce c’è anche il Napoli. Gli azzurri intendono sfruttare la corsia preferenziale con il Bari, per poter tesserare il giocatore presto prima in maglia azzurra.

Nato il 17-01-2005, Francesco Lorusso cresce nel Levante Azzurro, per poi passare al Bari nel 2020. Attaccante alto 184 cm, forte e rapido, di piede sinistro, ha messo a segno 1 gol in stagione nel campionato di Serie C, arrivato nel successo del Bari per 4-1 sul campo del Palermo.