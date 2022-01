Shock in Coppa d’Africa, almeno 6 morti al termine di Camerun-Comore: l’accaduto

Durante la partita di Coppa d’Africa tra Camerun e Comore si è consumato un vero e proprio dramma all’esterno dell’Olembe Stadium, impianto all’interno del quale si stava svolgendo il match poi vinto dai padroni di casa per 2-1.

Dramma in Coppa d’Africa: l’accaduto

Secondo quanto riportato da Eurosport, si sarebbe consumato un vero e proprio dramma all’esterno dell’impianto di Yaoundè, in Camerun: diversi tifosi, che non disponevano del tampone negativo o addirittura del biglietto valido per l’entrata, hanno scatenato un vero e proprio parapiglia che, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, avrebbe portato a sei morti e una ventina di feriti. Situazione veramente drammatica, quindi, con un bollettino finale ancora da registrare.