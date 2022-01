Spalletti svela: “L’ho fatto con Osimhen a fine partita, era nervoso”

Nel corso del post partita su Dazn del match fra Napoli e Salernitana, terminato 4-1 in favore degli azzurri, ha parlato l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti. Ecco quanto riportato.

“Belle le parole di Mertens, di disponibilità al resto della squadra: importante vederli sempre uniti e amici. Difficile rimettere in discussione una partita dove poi siamo passati in vantaggio, però la squadra ha reagito benissimo, facendo un ottimo finale di primo tempo e un ottimo inizio di secondo tempo.

Da un punto di vista di scelte fatte, se si va in campo con i piccoletti in avanti, è chiaro che bisogna giocare palla a terra in velocità creandosi gli spazi fra i difensori per arrivare alla conclusione. Osimhen era un poco nervoso perché non aveva fatto gol e se la stava prendendo con qualcuno, non ho capito con chi, era dispiaciuto per quelle situazioni in cui poteva fare gol e alla fine non gli è arrivato il pallone buono ma sono le classiche bischerate di fine partita.

Foto: Spalletti (Getty Images)

Spalletti: “Bisogna migliorare dal punto di vista della cattiveria”

Dove possiamo migliorare ancora? Sicuramente dal punto di vista della cattiveria e del carattere perché ormai le partire con le 5 sostituzioni non sono mai tranquille, nemmeno con due gol di scarto. Sull’aspetto della determinazione bisogna migliorare, considerando che non c’è un tempo determinato per chiudere le partite bisogna sfruttare le palle gol che arrivano. Oggi siamo arrivati alla fine del primo tempo sul risultato di parità e se non fosse arrivata l’invenzione di Elmas non avremmo chiuso in vantaggio.

Futuro di Mertens? Noi abbiamo un presidente molto attento, che negli anni ha sempre creato squadre forti. Ora in questo momento dovrà rivedere i contratti e i conti e passerà molto da lì. Poi se un giocatore vorrà rimanere in un posto dovrà rimettersi nelle possibilità della società”.