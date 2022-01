Napoli – Salernitana: l’elenco dei convocati, Spalletti esulta!

Cresce l’attesa per la sfida tra Napoli e Salernitana, in programma quest’oggi allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 15:00. Sfida di vitale importanza per darsi un ulteriore slancio in classifica, in attesa del big match di giornata tra Milan e Juventus.

NAPLES, ITALY – OCTOBER 17: A general view inside the stadium prior to the Serie A match between SSC Napoli and Torino FC at Stadio Diego Armando Maradona on October 17, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

In questi minuti è stata diramata la lista dei calciatori convocati dal tecnico Luciano Spalletti, che recupera per la sfida odierna sia David Ospina che il capitano Lorenzo Insigne. I due, in ogni caso, dovrebbero partire dalla panchina.

Di seguito, la lista completa dei 22 convocati in casa Napoli:

Francesco Fildi