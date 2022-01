Chiariello critica i tifosi: “L’hanno fatto oggi al Maradona”

Nel corso della trasmissione Campania Sport in onda su Canale 21, Umberto Chiariello ha criticato i tifosi azzurri per il poco supporto dato alla squadra. Di seguito le sue dichiarazioni.

“I napoletani hanno abbandonato il Napoli. Siamo a metà stagione e allo stadio ci sono pochissime persone. Non siamo ultimi, in lotta per la salvezza o al centro della classifica: siamo secondi, ma la gente non va al Maradona. Queste sono le stesse persone che dicono che il Napoli non andrà da nessuna parte”.

FOTO: Getty Images – Napoli-Salernitana

Inoltre, il giornalista ha speso alcune parole in merito all’atteggiamento assunto nei confronti della squadra avversaria. “Il rispetto nel calcio e nello sport è fondamentale. Non capisco perché il Napoli, sul 4-1, con due rigori farlocchi, secondo qualcuno non dovesse rispettare l’avversario e, anzi, dovesse infierire. Il calcio è rispetto, non dimenticatelo“.

In seguito Chiariello si è schierato a difesa di Alex Meret: “Mi fa vomitare chi dice che porta sfiga: chi lo dice, lasciatemelo sottolineare, sta male con la testa! Non si giudica un professionista per questo. Come vi permettete?! C’è chi si è ucciso, nel mondo della canzone, per questa nomea”.

Sul capitano del Napoli, infine, ha aggiunto: “Imbecilli anche coloro che ritengono che Lorenzo Insigne non dovesse esultare dopo il rigore. Ha eguagliato il Dio del calcio, Diego Armando Maradona, battendo un record straordinario: perché mai si sarebbe dovuto vergognare di esultare?! Voi che lo dite, per me, state fuori“.