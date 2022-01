Alvino su Napoli-Salernitana: “Pronostici rispettati, non sempre è accaduto”

Il giornalista Carlo Alvino si congratula con il Napoli a seguito della vittoria con la Salernitana, in quanto con questo match i calciatori azzurri hanno rispettato i pronostici che li vedevano trionfare, cosa che quest’anno non è sempre accaduto. Inoltre, ricorda i due punti conquistati sull’Atalanta che diventano fondamentali in classifica con il Napoli che si posiziona secondo in attesa delle sorti milanesi che si decideranno stasera nel match contro la Juventus. Questo quanto scritto da Alvino tramite Twitter:

Piotr Zielinski, Napoli-Salernitana

ECCO IL TWEET:

Evitata la trappola. Pronostico rispettato in pieno e non sempre quest’anno è accaduto. Quindi 3 punti importantissimi. Vince il Napoli a filo di gas e fa il suo dovere senza infierire sull’avversario, vittima sacrificale prevista. Altri due punti sull’Atalanta e stasera… #FNS pic.twitter.com/GG0Y73DXQy — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 23, 2022