Il Napoli spinge per Olivera, intesa economica raggiunta: si lavora sulla formula con il Getafe! I dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 14.05 – Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Napoli avrebbe opzionato Mathias Olivera per l’estate. Il club partenopeo starebbe però provando ad anticipare l’affare a gennaio offrendo il prestito con obbligo di riscatto al Getafe. L’accordo economico si aggirerebbe attorno ai 10-11 milioni di euro, resta da capire se la società iberica si priverà del terzino subito o in estate.

ORE 12.45 – Il calciomercato invernale potrebbe regalare un nuovo rinforzo al Napoli. Il club azzurro ha infatti scelto il terzino mancino sul quale puntare per l’immediato e anche per il futuro: si tratta di Mathias Olivera del Getafe.

FOTO: Getty – Olivera Getafe

L’edizione online della Gazzetta dello Sport fornisce ulteriori aggiornamenti sull’esito della trattativa. Il club spagnolo, che in estate chiedeva circa 18 milioni di euro, ora ha abbassato le proprie pretese a 12 milioni di euro: cifra ritenuta congrua anche dal Napoli, che magari potrebbe abbassare la parte cash inserendo qualche bonus. I due club stanno lavorando sulla formula: i partenopei propongono un prestito con obbligo di riscatto da finalizzare al termine della stagione.

Il Getafe per ora prende tempo: la squadra è invischiata nella lotta per non retrocedere e vendere a gennaio Olivera – titolare fisso – indebolirebbe parecchio la formazione.