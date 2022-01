Lutto nel calcio, è scomparso Gianni Di Marzio: l’addio del figlio su Twitter

Napoletano di nascita e di cuore, Gianni Di Marzio è venuto a mancare all’età di 82 anni dopo una vita vissuta all’insegna del calcio. La comunicazione della scomparsa dell’ex allenatore è arrivata questa mattina presto attraverso il profilo Twitter del figlio, Gianluca. Di seguito le sue parole.

“E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”.

E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego ❤️ sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai 🙏🏼😍 @misterdimarzio — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2022

L’ex allenatore è stato scopritore di vari talenti, primo tra tutti Diego Armando Maradona, con il quale ha sempre conservato uno splendido rapporto di amicizia. Dal 1977 al 1979 è stato allenatore del Napoli e condusse la squadra azzurra in finale di Coppa Italia.

Fu proprio in quegli anni che, dopo un viaggio in Argentina, segnalò al presidente Corrado Ferlaino un giovanissimo Maradona.

Oggi il mondo del calcio si unisce alla famiglia per la scomparsa di un’icona di questo sport. E riprendendo le parole del figlio, saranno in molti a non dimenticare Gianni Di Marzio.

La SSC Napoli con una comunicazione ufficiale manifesta le proprie condoglianze alla famiglia, unendosi al loro dolore.

“Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra“.

Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra. pic.twitter.com/oQ85OwsxVZ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 22, 2022