Commisso pensa ad un ex Napoli per sostituire Vlahovic!

Dusan Vlahovic è l’oggetto dei desideri di molte big, in Serie A così come nel palcoscenico europeo. Il quotidiano La Nazione, nella sua edizione odierna, evidenzia quali potrebbero essere le alternative all’attuale numero 9 viola.

Anche se non si tratta di un centravanti puro come il serbo, alla proprietà della Fiorentina stuzzica molto l’idea Papu Gomez, ex Atalanta, in forze al Siviglia, con un costo molto abbordabile compreso tra i 6 ed i 10 milioni di euro.

C’è il gradimento anche per un ex Napoli che piace molto alla dirigenza: Commisso e Pradè infatti avevano fatto diversi tentativi quando era notoriamente sul mercato e vestiva ancora la maglia azzurra.

Photo: Getty Images – Milik Luperto

Stiamo parlando dell’attuale punta dell’Olympique Marsiglia, Arkadiusz Milik. L’ex numero 99 partenopeo è sempre attenzionato dalla dirigenza viola che lo vedrebbe molto bene incarnare le vesti del post-Vlahovic.