Occhi puntati su Zanoli: c’è un club di Serie B su di lui

Poco spazio per Alessandro Zanoli in prima squadra, tanto che il calciatore è riuscito a racimolare qualche minuto in campo solo negli ultimi sgoccioli di quattro partite sotto la direzione di Luciano Spalletti. Data la situazione, allora non c’è forse cosa migliore di entrar a far parte di una squadra di Serie B, per come si suol dire, iniziare a “farsi le ossa”.

Alessandro Zanoli

A tal punto, interviene un club di Serie B che, considerando la necessità di completare il pacchetto di terzini, avrebbe puntato il classe 2000. La squadra in questione è il Vicenza che, stando a quanto riferito da Il Giornale di Vicenza, è alla ricerca di esterni bassi e proprio per questo Federico Balzaretti, direttore sportivo ed ex calciatore, avrebbe appuntato il nome del calciatore del Napoli sul suo taccuino.