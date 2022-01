UFFICIALE – Gaetano cambia agente, l’annuncio!

Nelle scorse ore si è reso ufficiale il cambio procuratore di Gianluca Gaetano, trequartista di proprietà del Napoli in prestito alla Cremonese. Il classe 2000 è passato alla scuderia di Federico Pastorello, agente tra gli altri di Alex Meret e di tanti campioni nel mondo del calcio.

Ad annunciare la notizia è lo stesso agente che sul proprio profilo ufficiale Instagram scrive:

“Sei sempre stato nella nostra famiglia… ma ora è ufficiale! Benvenuto nella P&P Sport Management”

Il giovane nativo di Cimitile terminerà la sua stagione in Serie B, dopo di che farà ritorno alla base per capire se ci sarà anche per lui spazio nelle considerazione del tecnico Luciano Spalletti.

Francesco Fildi