Osimhen carico dopo il rientro in campo: il messaggio social

Finalmente è tornato Victor Osimhen. Il nigeriano è sceso nuovamente in campo con la maglia del Napoli allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna ben 57 giorni dopo l’infortunio con l’Inter.

Osimhen ha mostrato da subito di avere voglia di far bene e di essere molto affamato. All’indomani della vittoria degli uomini di Spalletti, Osimhen ha pubblicato una sua foto con la seguente didascalia:

“Sono così fiducioso in Dio che non mi agito quando le cose non vanno come vorrei, continuo ad andare avanti”.

Osimhen Bologna Napoli

Queste le parole dell’attaccante azzurro, che mostra serenità e fiducia nei confronti di questa seconda metà di stagione.