“È fuori dai parametri del club”, la notizia sul mercato del Napoli

In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal è intervenuto l’esperto di mercato Nicolò Schira, il quale si è espresso sulle operazioni del Napoli e sui rinnovi.

Nello specifico ha parlato della possibilità di acquisto dell’attaccante dell’Ajax Antony. Il giovane brasiliano classe 2000 ha realizzato 15 goal con la squadra olandese in 46 presenze. Si tratta di un’ala destra di piede mancino che potrebbe essere un valido sostituto al capitano del Napoli Lorenzo Insigne, il cui futuro è ormai definito oltreoceano.

FOTO: Getty Images – Antony

Secondo Schira, un’ottima alternativa ad Antony poteva essere anche il brasiliano a cui viene spesso paragonato: David Neres. Anche lui proveniente dall’Ajax (37 goal in 121 partite) è stato da poco venduto allo Shaktar. A seguire le dichiarazioni di Nicolò Schira in merito.

“Il prezzo di Antony è lievitato intorno ai 40 milioni: è diventato fuori budget non solo per il Napoli, ma per tutti i club italiani. Poteva essere un’occasione Neres che è partito per 13/14 milioni per lo Shakhtar anche se è un po’ meno giovane”.