Coppa D’Africa, buone notizie per il Napoli: può già tornare

Adam Ounas, esterno offensivo del Napoli, potrebbe tornare a giorni dalla Coppa D’Africa: la sua Algeria, infatti, ha appena subito una sconfitta per 0-1 molto pesante per la classifica contro la Guinea Equatoriale. Con questo risultato, la compagine algerina è scivolata all’ultimo posto nel girone ed è chiamata alla vittoria contro la Costa D’Avorio nell’ultima partita del girone, in programma per giovedì 20 gennaio, per avere ancora chance di qualificazione.

Ounas Napoli

Coppa D’Africa: Ounas a rischio eliminazione

In caso di pareggio o di sconfitta, l’Algeria sarebbe eliminata dalla competizione e Ounas tornerebbe a disposizione di mister Luciano Spalletti con effetto immediato. In ogni caso, Ounas non è rientrato nell’elenco dei convocati per la seconda partita consecutiva, dopo l’assenza contro la Sierra Leone: l’esterno non ha ancora recuperato in modo definitivo dall’infortunio sofferto in settimana.