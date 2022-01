Bologna-Napoli, le probabili formazioni: le scelte di Spalletti

Quella di questa sera contro il Bologna sarà una sfida molto importante per il Napoli, per allungare in classifica su Atalanta e Juventus e per accorciare sull’Inter.

Poco a poco, Luciano Spalletti può tornare a contare sui suoi uomini migliori. Osimhen e Zielinski sono stati convocati e potrebbero giocare uno spezzone di partita, Fabian Ruiz e Mario Rui sono ormai ristabiliti.

FOTO: Getty – Napoli Fabian Ruiz

Secondo Sky Sport, al Dall’Ara di Bologna gli azzurri scenderanno in campo con il solito 4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna.

Non è comunque da escludere, come riporta La Gazzetta dello Sport, un impiego dal primo minuto di Zielinski, dato che il giocatore si è sempre allenato a casa e oggi terminerà l’isolamento. A quel punto, toccherebbe un turno di riposo a Politano, con Lozano spostato a destra ed Elmas a sinistra.