Sottosgr. Sport: “Ritorno dei tifosi al 100% solo in un caso”

La Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, intervenuta ai microfoni della trasmissione 90° Minuto, ha parlato del nuovo protocollo Covid per lo Sport, che dovrebbe consentire alle varie federazioni sportive di non interrompere i relativi campionati, come successo, invece, nel 2020.

Ecco le parole della Vezzali:

“Sono contenta di aver fatto superare una criticità e di aver permesso al mondo dello sport e alle ASL di poter seguire linee certe ed eque, che valgano per tutti, che possano consentire agli organismi sportivi di far continuare i campionati. L’ok del Comitato Tecnico Scientifico ci permetterà di attuare misure meno restrittive, tenendo in considerazione il livello vaccinale e la frequenza dei tamponi. Abbiamo parlato con gli organismi sportivi interessati e sono fiduciosa che dalla settimana prossima il nuovo protocollo sarà in vigore“.

Tifosi Napoli

Ritorno dei tifosi allo stadio, ecco quando

A proposito della scelta della Lega Serie A relativa alla riduzione dei tifosi negli stadi, la Sottosegretaria crede che la federazione farà marcia indietro solo quando la curva epidemiologica lo consentirà.

La capienza ridotta negli stadi? “La Lega ha preso una decisione tale per lanciare un messaggio: non siamo ancora usciti dal tunnel, non possiamo abbassare la guardia. Il pubblico potrà tornare allo stadio solo quando la curva epidemiologica si sarà abbassata“.