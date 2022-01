Real Madrid, Ancelotti vince un altro titolo: dato strabiliante

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha vinto la Supercoppa di Spagna (primo tecnico italiano a riuscirci), imponendosi per 2-0 sull’Athletic Bilbao grazie alle reti di Luka Modric e Karim Benzema. Per Ancelotti è il primo trofeo da quando è tornato ad allenare i Blancos e il quinto complessivo.

Real Madrid Benzema

Il Real Madrid vince la Supercoppa

Al King Fahd International Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli da agosto 2018 a dicembre 2019, ha raggiunto, vincendo la Supercoppa, la cifra monstre di 21 titoli conquistati in carriera da allenatore, riuscendo a vincere almeno una volta in ogni nazione in cui ha allenato (Italia, Spagna, Germania, Francia e Inghilterra).