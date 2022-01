Reinildo a gennaio è un’operazione difficile, ma Giuntoli non demorde: l’idea

Il calciomercato invernale del Napoli potrebbe chiudersi dopo l’acquisto di Axel Tuanzebe. L’arrivo del difensore inglese ha colmato il vuoto lasciato dalla cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos e così il Napoli ha completato il pacchetto arretrato. Ma nella mente di Cristiano Giuntoli c’è ancora il nome di Reinildo Mandava.

Il Napoli segue da diverso tempo l’esterno sinistro del Lille ed è uno dei nomi che vengono più spesso accostati al club azzurro: l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione.

Reinildo ha il contratto in scadenza a giugno e il rinnovo non avverrà. Il Napoli lo aspetta per quest’estate, per prenderlo a parametro zero, visto che il Lille non ha intenzione di liberarlo adesso. Ma il nome dal taccuino di Giuntoli non verrà cancellato: se ci sarà l’occasione, il Napoli farà un tentativo per anticipare il suo arrivo in questa sessione di mercato.