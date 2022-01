Napoli-Fiorentina, probabili formazioni: possibile esordio tra gli azzurri

È il giorno di Napoli-Fiorentina. Alle ore 18, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, le due squadre si sfideranno per guadagnarsi un posto ai quarti di finale di Coppa Italia. Spalletti e Italiano dovranno far a meno di diversi giocatori e ciò significa che non sarà facile poter effettuare ampio turnover: le scelte sono quasi obbligate.

Tuanzebe Napoli Samp

Probabili formazioni Napoli-Fiorentina

Luciano Spalletti ha recuperato in extremis tre uomini: Hirving Lozano, Alex Meret e Kevin Malcuit sono guariti dal Covid-19 e potrebbero andare in panchina già stasera. Discorso diverso per Victor Osimhen, che avrà bisogno di altro tempo per recuperare dall’infortunio. Le scelte per Spalletti, quindi, sono quasi obbligate, ma l’ex Inter potrebbe effettuare un cambio di formazione. Infatti, stasera Axel Tuanzebe potrebbe trovare l’esordio dal primo minuto: l’inglese ex United è in vantaggio su Juan Jesus. Per il resto, la formazione è delineata: Ospina in porta, Di Lorenzo, Rrahmani e Ghoulam a completare il reparto difensivo, Demme e Lobotka ancora in vantaggio su Fabian Ruiz, Elmas, Mertens e Politano dietro l’unica punta Petagna.

Vincenzo Itaiano, nella giornata di ieri, ha perso un nuovo giocatore causa Covid-19: il nome non è stato rivelato, ma tra i convocati spicca l’assenza del difensore Martinez Quarta. Così come dichiarato anche ieri in conferenza dal tecnico ex Spezia, c’è però un ritorno: in porta ci sarà Bartłomiej Drągowski, infortunatosi proprio nel match di campionato contro il Napoli. In difesa ci saranno Venuti e Biraghi sulle fasce, con Milenkovic e Nastasic duo centrale; a centrocampo pronti Duncan, Torreira e Bonaventura, mentre in avanti il trio offensivo sarà composto da Saponara, Nico Gonzalez e il bomber Dusan Vlahovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.