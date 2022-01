Osimhen non è ancora pronto: le sensazioni del nigeriano

Il Napoli, oggi pomeriggio alle ore 18, sfiderà la Fiorentina al Maradona per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A differenza delle gare con Juventus e Samdporia, Luciano Spalletti recupera qualche giocatore: Lozano, Meret e Malcuit sono guariti dal Covid-19 e oggi potrebbero andare in panchina. Discorso diverso per Victor Osimhen.

Victor Osimhen

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante nigeriano non si sente ancora pronto. Il numero nove azzurro, per la prima volta dall’infortunio di novembre, ieri ha svolto l’intera seduta in gruppo. Allenamento per testare anche la nuova maschera protettiva.

Al termine della seduta di allenamento, Osimhen e Spalletti hanno avuto un colloquio e il bomber azzurro ha detto di non sentirsi ancora a proprio agio nell’allenarsi in gruppo. Questo significa che ci vorrà diverso tempo per vederlo in campo: difficile una sua convocazione per le ultime due gare prima della sosta.