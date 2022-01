Petagna: “Obiettivo fallito ma sono contento per un motivo”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la partita di Coppa Italia persa al Maradona contro la Fiorentina. Di seguito quanto evidenziato:

“La partita è stata molto dura, in 10 si riesce a tenere il campo, in 9 invece è già molto più difficile. Il nostro obiettivo era quello di superare il turno, peccato non esserci riusciti. Ora pensiamo soltanto al Bologna, ci servono i 3 punti in campionato”.

FOTO: Petagna gol Napoli Fiorentina Coppa Italia

Petagna: “Contento per il gol”

“Oggi volevamo vincere, potevamo e dovevamo fare molto meglio. Potevamo essere più cinici nelle occasioni che ci sono capitate, in alcuni casi siamo stati anche sfortunati. In 9 è davvero difficile tenere il campo, si fa troppa fatica. Dobbiamo pensare solo a lunedì adesso, ci aspetta una partita importante”.

“Sono contento di aver fatto ancora gol, ovviamente quando giochi dal primo minuto è più facile perché hai più occasioni a disposizione. Ora pensiamo a lunedì, poi c’è anche il derby con la Salernitana: ci sono tante partite ravvicinate”.