Osimhen in gruppo da oggi, quando torna in campo?

La notizia della negatività al Covid-19 di Victor Osimhen ha senz’altro riscaldato il cuore di molti tifosi azzurri, che tra poco potranno tornare a godersi il proprio gioiello.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, il nigeriano potrebbe addirittura andare in panchina contro il Bologna, nella sfida in programma al Dall’Ara lunedì 17 gennaio alle 18.30.

FOTO: Getty – Osimhen Napoli

Tuttavia, in questi casi deve regnare sovrana la prudenza. Affinché Osimhen possa strappare una convocazione, infatti, è necessario che resista agli allenamenti in gruppo sin da oggi.

Ieri, infatti, il numero 9 ha avuto il nulla osta per tornare ad allenarsi con la squadra, ricevuto dopo l’ok del prof. Tartaro. È chiaro che, anche visto lo stop causa positività, Osimhen debba ritornare nella miglior condizione.

In tal senso, secondo la Gazzetta, il nigeriano potrebbe puntare alla panchina per la gara contro il Bologna, per poi provare a partire dal 1′ contro la Salernitana, sfida in programma il 23 gennaio alle 15.