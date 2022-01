Incubo Piatek all’esordio? La strana statistica in Coppa Italia

Buona la prima (sempre) in Coppa Italia per Krzysztof Piątek, nuovo acquisto della Fiorentina di Rocco Commisso.

Il polacco, vecchia conoscenza del calcio italiano, è arrivato da poco a Firenze come vice-Vlahovic ed ora lo insidia proprio nei ballottaggi per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli.

Vincenzo Italiano è davanti ad un grattacapo che tutti i mister vorrebbero avere: le pistole di Piatek o l’esplosività del serbo?

Photo: Getty Images. Piatek-Koulibaly

Ebbene, i precedenti potrebbero aiutare nella soluzione finale di questo dubbio sorridendo al polacco: questo perché, al primo esordio in Coppa Italia con la maglia del Genoa, ne rifilò ben quattro al Lecce.

Il secondo esordio in Coppa Italia, con la maglia del Milan, ha proprio a che fare con il Napoli quando segnò una doppietta a San Siro che stese gli uomini di Ancelotti.

Incubo Piatek all’esordio in Coppa Italia, quindi, per un Napoli che vorrà a tutti i costi passare il turno. Oggi è attesa la conferenza stampa del mister viola dove potrebbe svelare la condizione fisica del giocatore e se questo verrà schierato in campo o meno.