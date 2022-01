Manning su Insigne: “Verrà accolto a braccia aperte”

“I colloqui sono iniziati tramite Andrea e un altro gentiluomo di nome Lino DiCuollo, che abbiamo ingaggiato come nostro consulente e sono progrediti al punto in cui a novembre abbiamo tenuto una riunione del consiglio di amministrazione dell’MLSE, in cui abbiamo presentato un piano finanziario per il Toronto FC, che includeva la firma di un superstar“, ha raccontato. “A gennaio, alla vigilia di Capodanno dopo la mezzanotte, ho potuto essere in contatto diretto con i rappresentanti [di Insigne] e siamo stati in grado di appianare gli ultimi pezzi e raggiungere un accordo. C’era la volontà da entrambe le parti di raggiungere questo obiettivo“.