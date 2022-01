Mihajlović sul Napoli: “Non c’entro un c***o con loro, ma spero vincano lo Scudetto”

Si sa, ormai, che quando parla Siniša Mihajlović non bisogna mai dare nulla per scontato. L’allenatore del Bologna, infatti, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva al Corriere dello Sport.

Moltissimi i temi trattati, tra cui il caso Djokovic, qualche retroscena sulle sessioni di mercato passate, l’esperienza a Bologna e Mourinho. Anche il serbo, inoltre, ha voluto dire la sua sullo scudetto, spiegando “a modo suo” il suo auspicio:

FOTO: Getty – Napoli Mihajlović scudetto

“Non ho mai detto che l’Inter vincerà lo scudetto. Io spero che a vincere sia il Napoli, per la sua gente: mi piace la gente di Napoli. […]

Ho una passione speciale per i napoletani, sono un popolo di cuore, come i serbi, anche se forse noi siamo forse un po’ più duri. Io non c’entro un c***o con Napoli e i napoletani, eppure li sento vicini. Abbiamo la stessa attenzione ai rapporti, coltiviamo il senso dell’amicizia”.