I convocati del Napoli per la Sampdoria: la decisione su Tuanzebe e Fabian Ruiz

Dopo la grande notizia di questa mattina, ovvero la guarigione di Victor Osimhen dal Covid-19, per il Napoli è tempo di spostare i riflettori sulla sfida del pomeriggio.

FOTO: Getty – Napoli Osimhen negativo

Al Diego Armando Maradona, infatti, alle 16.30 i ragazzi di Spalletti (ancora positivo e quindi non in panchina) affronteranno una Sampdoria in emergenza.

Tra i convocati dell’allenatore toscano spicca subito la presenza, tra i difensori, di Axel Tuanzebe. Tra i centrocampisti, invece, torna ad essere convocato anche Fabian Ruiz. Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione di Domenichini: