Ancora problemi per il Napoli: anche Zielinski positivo al Covid-19

Non ci sono buone notizie per il Napoli, che continua a contare assenze a causa della dilagante epidemia da Covid-19. Poco fa, infatti, il club ha comunicato la positività di Piotr Zieliski, che così non potrà essere disponibile per la gara contro la Sampdoria.

Napoli ZIelinski Lobotka (Getty Images)

Di seguito il comunicato:

In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski.

Il calciatore, regolarmente vaccinato, ha rispettato rigidamente nei giorni scorsi il protocollo medico relativo a tutti i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus. Piotr è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

📌 In seguito al giro di tamponi effettuato questo pomeriggio al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Piotr Zielinski. pic.twitter.com/QNJ7VfPeJe — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 8, 2022