Zielinski, Lobotka e Rrahmani in campo regolarmente? La spiegazione dell’ASL Napoli 2

Antonio D’Amore, direttore dell’ASL Napoli 2, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, spiegando perché Zielinski, Lobotka e Rrahmani potevano regolarmente scendere in campo contro la Juventus.

La stessa ASL, in un primo momento, aveva disposto per i tre calciatori sopracitati la quarantena. Tuttavia, D’Amore ha specificato che, “se i tre calciatori non hanno avuto contatti esterni, rispettando cioè sia le regole sanitarie che quelle imposte dal protocollo, allora non c’erano problemi per un loro utilizzo“.

FOTO: Getty – Zielinski Lobotka Rrahmani

In sostanza, vista la loro permanenza in bolla, i tre giocatori del Napoli potevano scendere in campo. Per quanto riguarda le eventuali sanzioni amministrative, invece, non c’è ancora grande chiarezza.

Così ancora il direttore dell’ASL Napoli 2: “Verranno fatte delle valutazioni dal dipartimento di prevenzione in seguito alla relazione del Napoli“.