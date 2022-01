Tuanzebe-Napoli, le cifre dell’affare e il nuovo numero di maglia

Axel Tuanzebe è ormai ufficialmente un giocatore del Napoli e, pertanto, è arrivato il momento di svelarne il nuovo numero di maglia e i dettagli dell’affare.

FOTO: Getty – Napoli Tuanzebe

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, il difensore in prestito dal Manchester United vestirà la maglia numero 3. Tuanzebe, inoltre, è atteso già nella mattinata odierna a Castel Volturno, ha già conversato telefonicamente con Luciano Spalletti e sembra pronto a strappare una convocazione contro la Sampdoria.

L’investimento del Napoli, secondo il quotidiano, è di 600 mila euro per il prestito oneroso e di altri 600 mila per i bonus relativi ad un’eventuale qualificazione in Champions League del club partenopeo. L’ingaggio di Tuanzebe, inoltre, sarà pari a 900 mila euro.