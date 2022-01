Il Napoli e altri due club contro il nuovo protocollo: la contestazione

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il Napoli non sarebbe affatto soddisfatto del nuovo protocollo della Lega Serie A.

Non solo gli azzurri, tuttavia, si dimostrano insoddisfatti da questo nuovo provvedimento. Anche Torino e Udinese sarebbero contrarie al ricorso ai giocatori della Primavera (in caso di diverse indisponibilità in prima squadra) e al limite imposto dei tredici giocatori disponibili, sufficienti per far disputare le gare.

FOTO: Getty – Juventus Napoli indisponibili

Per quanto riguarda la prossima giornata di Serie A, tuttavia, la buona notizia è che le partite in dubbio dovrebbero svolgersi regolarmente.

Parliamo di Verona-Salernitana, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta, con le ultime due sfide che dovrebbero disputarsi di lunedì per ovviare al blocco delle rispettive ASL, che scadrà domenica sera.