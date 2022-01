Sampdoria, guai per D’Aversa: espulso il big, salta il Napoli

Nel tempo di recupero di Sampdoria-Cagliari (1-2: 16′ Gabbiadini, 55′ Deiola, 71′ Pavoletti), precisamente al 91′ minuto, l’arbitro ha indirizzato un cartellino rosso ai danni di Antonio Candreva.

Espulsione diretta per il centrocampista numero 87 della Sampdoria, costretto ad abbandonare il campo a pochi minuti dalla fine del match, a causa di una spallata nei confronti del difensore Andrea Carboni. Un colpo inutile realizzato davanti alla panchina del Cagliari, a palla ormai lontana.

FOTO: Imago

Il giocatore non sarà a disposizione di D’Aversa per la partita contro il Napoli, in programma per domenica alle ore 16:30.