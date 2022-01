“Gli si è fermato l’orologio”: attacco di Allegri all’arbitro in conferenza

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al fischio finale di Juventus-Napoli, sfida terminata col punteggio di 1-1. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Abbiamo avuto subito un’occasione con Chiesa e poi con McKennie, poi siamo andati in difficoltà. Il Napoli è una squadra che gioca bene, abbiamo avuto le nostre chance ma non le abbiamo sfruttate. Era uno scontro diretto importante, che abbiamo pareggiato. Non sarebbe stata una vittoria a smuovere la classifica, l’importante sarà chiudere tra le prime quattro a fine stagione.

Inserimenti dei centrocampisti? Ci abbiamo lavorato molto, ma è normale che non si possa ottenere tutto subito. Abbiamo anche problemi a gestire la gara, ci vogliono più pazienza e più equilibrio“.

FOTO: Getty – Juventus Napoli

“Dybala? Soddisfatto di lui come di tutti gli altri. Abbiamo un punto in più rispetto al girone di andata e ne abbiamo mantenuti quattro di distanza dal Napoli.

Morata? Ha fatto una buona partita, poi è chiaro che abbiamo una partita dopo l’altra e quindi è entrato Kean, che è anche lui ha fatto bene.

Alex Sandro? Ha fatto una buona prova, ma ha avuto un indurimento al flessore ed è dovuto uscire. Per quanto riguarda Bonucci, sarà ancora out: non credo rientrerà per la Supercoppa.

Napoli rimaneggiato? Non credo, penso che loro siano venuti qui con una squadra importante e pronti per fare la loro partita. Noi all’andata siamo partiti senza sei/sette titolari che non erano rientrati dal Sudamerica”.

FOTO: Getty – Juventus Napoli assenze

“Voglio poi dire una cosa sull’arbitro, una volta in un anno concedetemelo. Secondo me gli si è fermato l’orologio: doveva dare più minuti di recupero, gliel’ho anche detto. Una volta concedetemi un commento, spero che Rocchi non si arrabbi.

Scelte affrettate? Sprechiamo un po’ troppe occasioni e sbagliamo molto nell’ultimo passaggio. Penso che abbiamo ottenuto un buon punto.

Fase difensiva? Sul gol c’è stata una parata di Szczesny che ha messo fuori causa De Ligt, che era sulla traiettoria. Secondo me siamo stati molto bravi in fase difensiva, perché loro con Zielinski, Politano e Mertens sono molto bravi ad aspettare il momento giusto per far male”.