Insigne via, il giornalista sicuro: “ADL sta preparando il Napoli del futuro”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

“Evidentemente l’accordo tra Insigne e il Toronto non prevede l’arrivo in corsa, Lorenzo in questa dolorosa scelta di vita vorrebbe prendersi il bello di questa stagione. Non penso che il Toronto sia nelle condizioni per andare a trattare per il cartellino di Insigne.

Il matrimonio tra Insigne e De Laurentiis è finito da mesi, si era capito che non c’erano i presupposti. L’unico dubbio era capire dove sarebbe andato, se fosse rimasto in Europa oppure no.



De Laurentiis

Calciomercato mondiale, ridimensionamento post Covid-19

“Il mercato è cambiato. Donnarumma ha dovuto aspettare di diventare disoccupato per trovare un club molto danaroso. I grandi club, anche se hanno interesse tecniche, non sempre sono disposti a spendere certe cifre da pre COVID-19“.

De Laurentis, sguardo al futuro

“Il Napoli, più che un ridimensionamento, sta adeguando la propria gestione al momento. Cinicamente, senza considerare il romanticismo, Insigne va per i 30 anni e De Laurentiis aveva pensato a un accordo a ribasso. Altrettanto vero che dal punto di vista gestionale un presidente che si preoccupa di non esagerare nelle spese sta pensando al futuro“.

Domenico Visone