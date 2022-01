Tuanzebe subito al Napoli? Dall’Aston Villa frenano: le parole di Gerrard

Axel Tuanzebe è sempre più vicino a diventare un giocatore del Napoli. Il difensore di proprietà del Manchester United dovrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio in prestito oneroso di circa 500 mila euro, ancora da capire se con diritto di riscatto.

In prestito all’Aston Villa, non è stato nemmeno convocato per la trasferta contro il Brentford, poi persa dai suoi. Segnale che è ormai fuori dai piani dei Villans.

Aston Villa, Axel Tuanzebe

Il da poco allenatore dei londinesi, e leggenda del Liverpool, Steven Gerrard, ha parlato della situazione del classe ’97, post sconfitta, ai microfoni di Sky Sports. Di seguito le sue parole:

“La situazione di Axel è leggermente diversa da quella di altri giocatori della rosa. Se ne è parlato molto sui vari media riguardo la sua permanenza qui. Tra un paio di giorni sapremo se resterà con noi“.