Oggi call per Tuanzebe, il Napoli avrebbe l’alternativa: può arrivare dal Liverpool!

Il Napoli, in seguito alla cessione Manolas e con la Coppa d’Africa che porterà via Koulibaly, è obbligato ad intervenire sul mercato per rinforzare il reparto difensivo.

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, attraverso il suo profilo Twitter, ha fornito ulteriori informazioni in merito alle strategie di mercato in casa Napoli. La società azzurra, infatti, terrà una call con la dirigenza del Manchester United per l’acquisto di Axel Tuanzebe.

Un altro giocatore che sarebbe entrato nei radar azzurri è Nathaniel Phillips, di proprietà del Liverpool. Secondo Alfredo Pedullà queste sarebbero le priorità per i dirigenti partenopei, che però avrebbero pronta già una soluzione in caso di complicazioni.

Il nome è quello di Federico Fazio, difensore argentino della Roma, che sarebbe il giocatore pronto ad approdare a Napoli, se non dovessero arrivare i due difensori che militano in Premier League.

#Napoli: oggi call per #Tuanzebe, ma c’è anche #Phillips del #Liverpool. La soluzione #Fazio è quella in caso di complicazioni con uno di questi due nomi — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 31, 2021