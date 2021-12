Cavani può tornare in Serie A: una big sulle sue tracce

Il calciomercato di gennaio sta per entrare nel vivo e tutte le squadre sono pronte a muoversi per cercare di chiudere il colpo migliore. Il primo botto europeo è stato quello del Barcellona, che con l’acquisto di Ferran Torres dal Manchester City, si è assicurato un grandissimo talento. Ma i blaugrana non vogliono fermarsi qui e si sono fiondati su Alvaro Morata.

Cavani Juventus

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, se Morata dovesse realmente lasciare la Juventus, i bianconeri si metteranno subito alla ricerca di un altro attaccante. Tra i possibili sostituti dello spagnolo, ci sono i nomi di Memphis Depay, Anthony Martial, Mauro Icardi, Divock Origi ed Edinson Cavani.

Il Matador è seguito da diversi anni dalla Juve, ma lui ha sempre declinato qualsiasi offerta, anche visto il suo passato al Napoli. I bianconeri però non mollano e anche questa volta proveranno a fare un tentativo per il bomber uruguaiano. Qualcosa si potrà muovere nelle prossime settimane.