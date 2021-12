Moggi sicuro: “Niente Toronto, Insigne rimarrà in Serie A”

Luciano Moggi, ex dirigente sportivo tra le altre di Napoli e Juventus, ha parlato a TMW. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Scudetto? Penso che sarà ancora l’Inter a vincere il campionato. Ho già detto e ripeto che il Napoli, secondo me, è la migliore squadra del campionato, ma ha troppi indisponibili tra Covid, Coppa d’Africa e infortuni.

Napoli Coppa d’Africa

“Non credo che Insigne andrà al Toronto”

Insigne al Toronto? Sinceramente ci credo poco. Ha ancora tutto da giocare e, a meno che non abbia tirato i remi in barca e non gli interessi più la Nazionale, credo continuerà a giocare nel nostro campionato.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Lorenzo Insigne of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Rimarrà a Napoli, grazie al rinnovo del contratto. De Laurentiis, però, è un osso duro.

Belotti in Canada? Vedo più indicato l’attaccante granata rispetto ad Insigne. Il partenopeo è importante anche per la Nazionale, mentre Belotti lo è un po’ meno. Ma ormai, nel calcio, sempre più spesso si parla più di soldi“.

Nel pomeriggio, Moggi ha rilasciato anche alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“Insigne? Mandarlo via sarebbe un grande errore della società: è uno che ha un grande attaccamento alla maglia e fa ancora la differenza.

A Napoli si incastra alla perfezione, mentre trovare altre squadre che si adattano a lui può diventare più difficile. Lui è abbastanza monotono nelle sue giocate: in altri club dovrebbe avere più tempo per ambientarsi”.