MLS, l’allenatore Sartini: “Insigne lo diventerebbe sicuramente a Toronto”

L’allenatore dei Vancouver Whitecaps in MLS, Vanni Sartini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW in merito alla trattativa tra Lorenzo Insigne e il Toronto. Di seguito le parole:

“Sarebbe una bellissima notizia per noi che facciamo parte di questo Campionato. È cambiata totalmente la politica delle franchigie negli ultimi anni, non si prendono più giocatori a fine carriera come Gerrard, Lampard e Pirlo. L’interesse si pone su ragazzi di prospettiva, come sudamericani per tentare di rivenderli. Se poi diventiamo destinazione per un titolare dell’Italia, è l’attestato della crescita della Lega.

Insigne non smette di giocare per venire solo a guadagnare in MLS, però dobbiamo essere realisti: la MLS non è la Serie A o la Bundesliga o la Premier League. Se vogliamo paragonarla a una lega europea, è quello belga, olandese, svedese”.

Lorenzo Insigne

Insigne è il primo giocatore con ‘questo’ target, all’apice della carriera?

“Il primo è stato Giovinco ed è stato il migliore per due-tre anni, poi c’è stato Chicharito Hernandez, direi anche Ibrahimovic che è tornato al Milan e ha continuato a far gol anche lì.

Insigne sarebbe ‘il top’ per la MLS.

“Verrebbe all’apice della sua carriera, diventerebbe il giocatore copertina della MLS. Ha vinto gli Europei da protagonista”.

Per lei sarebbe un derby italiano, oltre che canadese.

“Le nostre rivalità maggiori sono Portland, Seattle e le due canadesi: Montreal e Toronto, con loro facciamo anche la Coppa del Canada, sicuramente ci giocheremmo contro. Toronto, da sempre, poi è una grande squadra, sono sempre la prima o la seconda big spender della Lega ogni anno. Tra noi e loro c’è come tra Juventus e Torino come budget… Però siamo andati ai play-off e loro no e siamo stati l’unica squadra canadese”.

A Toronto, Insigne affiancherebbe Bob Bradley in panchina?

“Bradley ha sempre giocato, o quasi sempre, un calcio molto simile a quello dell’Italia agli Europei. Lo vedrei largo sulla sinistra nel 4-3-3”.